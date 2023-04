Stand: 27.04.2023 07:20 Uhr Tödlicher Messerangriff in Hannover-Döhren: Urteil erwartet

In einem Mordprozess vor dem Landgericht Hannover könnte heute das Urteil gegen einen 29 Jahre alten Angeklagten fallen. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin wird ihm vorgeworfen, einen 22-Jährigen im Mai vergangenen Jahres mit einem Messerstich in den Bauch getötet zu haben. Der Angriff geschah vor einem Supermarkt auf dem Gehweg in Hannover-Döhren. Ein Ehepaar hatte das bewusstlose Opfer dort entdeckt. Wenig später starb der Mann in einer Klinik. Der Anklage zufolge sollen die Männer zuvor den Abend zusammen verbracht haben. Der Messerstich auf dem Gehweg soll für das Opfer überraschend gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen deshalb Heimtücke vor.

