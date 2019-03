Stand: 04.03.2019 13:23 Uhr

Tödlicher Messerangriff: Zweiter Mann stellt sich

Nach einer tödlichen Messerstecherei Ende Februar in Hannover hat sich ein zweiter Verdächtiger der Polizei in Bad Fallingbostel gestellt. Zuvor war ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Den beiden Männern wird vorgeworfen, am hannoverschen Opernhaus vier Männer angegriffen und dabei einen 18-Jährigen tödlich verletzt zu haben. Nach Angaben der Polizei ist der 21-jährige Tatverdächtige bereits von der Kriminalpolizei vernommen worden. Der Mann wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete umgehend Untersuchungshaft an.

Videos 00:25 18-Jähriger stirbt an Stichverletzung In Hannover ist in der Nacht zu Sonnabend ein 18-Jähriger tödlich verletzt worden. Zwei Unbekannte hatten eine Gruppe Jugendlicher vor der Staatsoper angegriffen. Die Täter sind flüchtig. Video (00:25 min)

Verdächtigen wird Totschlag vorgeworfen

Der 17-jährige Tatverdächtige war am vergangenen Freitag in Hannover-Linden verhaftet worden. Ihm kamen die Ermittler anhand von Videoaufnahmen und Zeugenaussagen auf die Spur. Nach Aussage von Oberstaatsanwalt Thomas Klinge wird beiden Männern Totschlag sowie versuchter Totschlag in drei Fällen vorgeworfen.

Warum eskalierte der Streit?

Bislang sind die Hintergründe der Tat immer noch nicht restlos aufgeklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Täter und Opfer jeweils zu Gruppen gehört, die sich bereits seit längerem im Streit miteinander befanden, der in der tödlichen Messerattacke gipfelte.

Weitere Informationen Tötung an der Oper: Polizei ermittelt Verdächtige Nach dem Tod eines 18-Jährigen bei einer Messerattacke an der Oper in Hannover hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Einer von ihnen sitzt in Untersuchungshaft. (01.03.2019) mehr Tödliche Messerattacke: Polizei vernimmt Zeugen Nach dem Tod eines 18-Jährigen bei einer Messerstecherei am Freitag in Hannover sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Die Ermittler haben erste Zeugen vernommen. (27.02.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.03.2019 | 13:30 Uhr