Stand: 22.01.2024 08:28 Uhr Tödlicher Brand: Seniorin stirbt in Wohnhaus in Hildesheim

Bei einem Wohnhausbrand in Hildesheim ist am Sonntagmittag eine 78 Jahre alte Frau gestorben. Die Leiche der Frau wurde bei den Löscharbeiten geborgen, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Seniorin galt zunächst als vermisst. Der 83 Jahre alte Ehemann der Toten wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte das Haus nach Polizeiangaben selbst verlassen können. Wegen der Löscharbeiten ist das Haus einsturzgefährdet. Der Hund des Ehepaares wird noch vermisst.

