Stand: 18.10.2021 18:15 Uhr Tödlicher Brand: 800.000 Euro Schaden - Ursache noch unklar

Brandermittler haben am Montag ein Wohnhaus im Garbsener Ortsteil Berenbostel untersucht. Dort war am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen, bei dem ein 72-Jähriger ums Leben kam. Das Haus ist stark beschädigt und derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 800.000 Euro. Das Feuer ist eventuell durch einen technischen Defekt am Krankenbett des Todesopfers ausgebrochen. Möglich ist auch, dass der Brand durch eine glimmende Zigarette entfacht worden sein könnte, hieß es. Die 71 Jahre alte Frau des Mannes erlitt schwere Verletzungen - drei Bewohner wurden leicht verletzt.

