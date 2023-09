Stand: 11.09.2023 10:04 Uhr Tödlicher Badeunfall in Großenwieden: Mann stirbt in Kiesteich

Ein 50-Jähriger ist am Sonntag in einem Kiesteich bei Großenwieden im Landkreis Hameln-Pyrmont gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gemeinsam mit anderen Männern Alkohol getrunken. Plötzlich sei er in den See gegangen, obwohl das Baden in dem Bereich verboten ist, so eine Sprecherin. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er untergegangen und verschwunden. Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr suchten nach dem Mann. Ein Taucher entdeckte ihn schließlich auf dem Grund. Der 50-Jährige konnte nicht mehr wiederbelebt werden.

VIDEO: 50-Jähriger ertrinkt bei Badeunfall (1 Min)

