Stand: 18.01.2024 16:23 Uhr Tödlicher Autounfall im Parkhaus? Frau erliegt ihren Verletzungen

In Hannover ist laut Polizei am Donnerstagmittag eine hilflose Frau in einem Parkhaus gefunden worden. Rettungskräfte konnten sie reanimieren. Dennoch starb die Frau kurz darauf im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Der Verkehrsunfalldienst hat seine Arbeit vor Ort aufgenommen. Die Spurenlage deute auf Unfallflucht hin, so die Polizei. Das Parkhaus in der Innenstadt wurde gesperrt. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.