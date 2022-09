Tödliche Schüsse in Hannover: War es ein Auftragsmord? Stand: 06.09.2022 11:12 Uhr Einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf den Chef eines Autohauses in Hannover-Ledeburg sollen zwei Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Anwalt der Opferfamilie spricht von "Auftragsmord".

Der Anwalt der Familie des Opfers, Michael Fürst, sagte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ), die Tat sei für ihn ein "eindeutiger Auftragsmord". Dem Bericht zufolge vertritt Fürst die Familie seit Jahren. Nach Informationen der Zeitung soll es sich bei dem Getöteten um einen gebürtigen Ukrainer handeln. Der Mann soll gegen ehemalige Freunde bei der Polizei ausgesagt haben, weil er nicht in illegale Geschäfte verwickelt werden wollte. Der 43-Jährige war am Montagvormittag in dem Autohaus erschossen worden. Zeugen hatten beobachtet, wie einer der beiden Verdächtigen in das Gebäude gegangen war und auf den Mann gezielt hatte.

Ledeburg: Zeugen beschreiben der Polizei die Tatverdächtigen

Die zwei verdächtigen Männer konnten kurz nach der Tat in der Nähe festgenommen werden, nachdem Zeugen sie sehr präzise beschrieben hatten. Auch eine Schusswaffe wurde sichergestellt. Derzeit werde geprüft, ob es sich um die Tatwaffe handele, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR in Niedersachsen. Motiv und Hintergründe der Schüsse sind nach Polizeiangaben unklar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.09.2022 | 13:30 Uhr