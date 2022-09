Tödliche Schüsse in Hannover: Anwalt vermutet Auftragsmord Stand: 06.09.2022 18:50 Uhr Einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf einen Autohändler in Hannover-Ledeburg ist gegen die zwei Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Anwalt der Opferfamilie spricht von "Auftragsmord".

Im Fall des getöteten Geschäftsführers eines Autohauses in Hannover ist am Dienstag mehr über die festgenommenen Männer bekannt geworden: Der mutmaßliche Schütze ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover ein 41-jähriger Moldawier. Der zweite Mann ist 53 Jahre alt und kommt aus der Ukraine. Beide wohnen nicht in Deutschland. Sie wurden in Tatortnähe festgenommen. Auch eine Schusswaffe wurde sichergestellt. Das Amtsgericht Hannover erließ am Dienstagabend Haftbefehl gegen die beiden Männer. Der Vorwurf: gemeinschaftlich verübter Mord.

Das Opfer wurde angeblich jahrelang bedroht

Die zwei Männer sollen den 43-Jährigen am Montagvormittag in seinem Autohaus in Ledeburg erschossen haben. Der Anwalt der Familie vermutet nach Informationen des NDR in Niedersachsen einen Auftragsmord. Sein Mandant sei jahrelang mit dem Tod bedroht worden, weil er gegen ehemalige Freunde bei der Polizei ausgesagt haben soll. Zeugen hatten beobachtet, wie einer der beiden Verdächtigen in das Gebäude gegangen war und auf den Mann gezielt hatte. Motiv und Hintergründe der Tat sind noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.09.2022 | 13:30 Uhr