Tödliche Schüsse im Autohaus: Mordprozess startet in Hannover Stand: 06.03.2023 09:22 Uhr Zwei Männer müssen sich vor dem Landgericht Hannover wegen Mordes verantworten. Sie sollen den Besitzer eines Autohauses umgebracht haben. Die Familie des Opfers geht von einem Auftragsmord aus.

Der Prozess gegen die 42 und 54 Jahre alten Angeklagten startet am Montagnachmittag. Laut Staatsanwaltschaft soll der 42-Jährige den Geschäftsführer des Autohauses im Stadtteil Ledeburg im September 2022 in dessen Büro überrascht und sieben Mal mit einer Maschinenpistole auf ihn gefeuert haben. Mindestens zwei Schüsse trafen den Geschäftsführer tödlich, der 43-Jährige starb am Tatort.

VIDEO: Hannover-Ledeburg: Mann in Autohaus erschossen (05.09.2022) (1 Min)

Landgericht Hannover hat zehn Verhandlungstage angesetzt

Den Angaben der Anklage zufolge soll der zweite Angeklagte seinem Komplizen die Waffe organisiert, die Umgebung des Autohauses erkundet und den Fluchtwagen gefahren haben. Polizistinnen und Polizisten hatten beide Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts festgenommen und eine Schusswaffe gefunden.

Die Familie des Opfers geht einem Anwalt zufolge von einem Auftragsmord aus. Der Autohändler sei jahrelang bedroht worden, da er gegen ehemalige Freunde bei der Polizei ausgesagt haben soll. Das Gericht hat vorerst zehn Verhandlungstage angesetzt.

Weitere Informationen Tödliche Schüsse in Hannover: Tatverdächtige sind in U-Haft Ein Mann ist in einem Autohaus in Ledeburg erschossen worden. Die Tatverdächtigen sitzen in U-Haft. (07.09.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.03.2023 | 08:30 Uhr