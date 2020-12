Tödliche Schüsse auf Hochzeit: Freispruch für Fluchthelfer Stand: 10.12.2020 12:52 Uhr Die tödlichen Schüsse auf eine Frau im März 2016 in Hannover haben für einen Fluchthelfer keine juristischen Folgen. Das Amtsgericht Hannover sprach ihn heute vom Vorwurf der Strafvereitelung frei.

Die Anklage hatte dem 36 Jahre alten Mann vorgeworfen, dem mutmaßlichen Schützen nach der Tat zur Flucht verholfen zu haben. Der Mann sei nicht nur der Cousin des mutmaßlichen Mörders, sondern auch sein Schwager, teilte das Amtsgericht Hannover am Donnerstag mit. Daher sei er "aus Rechtsgründen" freigesprochen. Wegen Strafvereitelung werde nicht bestraft, wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begehe - demnach sind Angehörige in diesem Sinne nicht Cousins oder Cousinen, wohl aber Geschwister der Ehegatten.

Verwandtschaftsverhältnis während des Verfahrens festgestellt

Das Gericht habe während der Hauptverhandlung festgestellt, dass es sich bei dem Angeklagten um den Schwager des mutmaßlichen Todesschützen handele. Die Ehefrau des Angeklagten sei die Schwester des Mannes. Wegen unterschiedlicher Angaben in Urkunden bei der Einreise der Beteiligten sei dieser Umstand erst im Laufe der Hauptverhandlung bekannt geworden.

Täter flüchtete nach den Schüssen in den Irak

Die Tat hatte Entsetzen in Hannover ausgelöst. Das Opfer wurde von einem Partygast gezielt erschossen - mit fünf Schüssen in den Kopf. Der Schütze soll der Ex-Verlobte gewesen sein, der es nicht hinnehmen wollte, dass die junge Frau sich von ihm getrennt hatte. Er soll die Tat aus Rache begangen haben. Der Mann flüchtete unmittelbar danach in den Irak. Er habe sich bis jetzt der Strafverfolgung entziehen können, teilte das Amtsgericht mit.

