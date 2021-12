Tödliche Schüsse an Kreuzung: Angeklagter äußert sich Stand: 17.12.2021 15:16 Uhr Im Prozess um tödliche Schüsse an einer Kreuzung mitten in Hannover hat sich am Freitag der Angeklagte schriftlich geäußert. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Autofahrer getötet zu haben.

Der 33-jährige Angeklagte ließ seine Aussage vor dem Landgericht Hannover verlesen. Darin heißt es, er und sein späteres Opfer hätten sich schon lange gekannt. Ein jahrelanger Streit habe im Sommer dann einen traurigen Höhepunkt erreicht - so die Schilderung. Er selbst sei wiederholt mit dem Tod bedroht worden, so der Angeklagte. Ein Bekannter habe ihm deshalb irgendwann eine Waffe gegeben, damit er sich verteidigen könne.

"Ich wollte niemanden töten"

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Juni dieses Jahres in der Innenstadt auf einen Autofahrer geschossen und ihn getötet zu haben. Das 30-jährige Opfer war mit einem Bekannten unterwegs. An einer Kreuzung trafen die beiden auf den Angeklagten, der in einem anderen Wagen saß. Während das spätere Opfer im Auto blieb, stieg sein Beifahrer aus und ging nach Angaben der Ermittelnden mit einer Holzlatte auf das Auto des mutmaßlichen späteren Schützen los. Der Angeklagte beschrieb dieses Zusammentreffen in seiner schriftlichen Aussage detailliert: Er sei abgelenkt gewesen und habe zunächst gar nicht realisiert, dass jemand mit einer Holzlatte auf sein Auto einschlug. In Panik habe er dann nach seiner Waffe gegriffen und durch die zersplitterte Windschutzscheibe ungezielt geschossen. Danach sei er ausgestiegen und habe das spätere Opfer im Auto gegenüber mit einer Waffe in der Hand erkannt. Dann habe er noch einmal geschossen. Er habe niemanden töten wollen, hieß es in der verlesenen Erklärung.

Gericht will Zeugen hören

Das Gericht will sich nun beim nächsten Prozesstermin Zeit für Fragen an den Angeklagten nehmen. Danach soll es vor Gericht zu einem Wiedersehen mit dem eigentlichen Kontrahenten kommen - dem Mann, der mit der Holzlatte auf das Auto des Angeklagten eingeschlagen haben soll. Er ist Nebenkläger und soll vor Gericht als Zeuge befragt werden.

