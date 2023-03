Tödliche Schüsse an Haltestelle: Tatverdächtiger verhaftet Stand: 09.03.2023 09:34 Uhr Nach den tödlichen Schüssen an einer Stadtbahn-Haltestelle in Hannover-Döhren hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 22-Jährige wurde in Hameln festgenommen.

Spezialeinsatzkräfte hätten den Mann am Mittwochabend in einer Wohnung festgenommen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Er steht unter Verdacht am Dienstag vor einer Woche auf dem Bahnsteig im Stadtteil Döhren mehrfach auf einen 34-Jährigen geschossen zu haben. Der Mann starb kurz darauf. Der 22-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

VIDEO: 34-Jähriger an Stadtbahnhaltestelle in Hannover erschossen (2 Min)

