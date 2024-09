Stand: 26.09.2024 19:12 Uhr Tödliche Schüsse: Ermittlungen gegen Polizisten werden eingestellt

Nach einem tödlichen Polizeieinsatz in Nienburg/Weser sollen die Verfahren gegen die 14 am Einsatz beteiligten Polizisten nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" eingestellt werden. Auslöser der Verfahren war ein Einsatz am 30. März, bei dem der Gambier Lamin T. durch Schüsse aus einer Dienstwaffe starb. Die Staatsanwaltschaft Verden hatte daraufhin Ermittlungen gegen die Beamten aufgenommen. Bei dem Einsatz am Ostersamstag hatten Polizisten den 46-jährigen Mann erschossen. Acht Kugeln trafen Lamin T., zuvor hatte der Mann nach Polizeiangaben Beamte mit einem Messer bedroht. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz durch Kugeln schwer verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min