Tödliche Messerattacke in Sarstedt: Verdächtiger gefasst Stand: 03.09.2024 09:55 Uhr Nach dem tödlichen Messerangriff in Sarstedt ist gestern Abend ein Mann festgenommen worden. In welchem Verhältnis Opfer und Täter standen, ist noch unklar. Heute wollen die Ermittler Details bekannt geben.

Die Polizei kündigte an, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft im Lauf des Tages weitere Informationen zu veröffentlichen. Der Verdächtige war den Angaben zufolge gegen 21.15 Uhr in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) gefasst worden. In der Nähe des Bahnhofs der Kleinstadt war am Montagmorgen ein 61 Jahre alter Mann mit einer Stichwaffe angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später starb.

Polizei: Kein terroristischer Hintergrund

Über ein mögliches Motiv des Verdächtigen sagte die Polizei am Abend nichts. Sie hatte seit dem Angriff am Montagmorgen nach dem flüchtigen Täter gefahndet - unter anderem auch mit einem Hubschrauber. Erste Ermittlungen hätten schnell auf einen möglichen Tatverdächtigen gedeutet, so die Polizei. Ein Sprecher hatte am Montagnachmittag gesagt, dass es bislang "keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund" gebe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Radiophilharmonie | Aktuell | 02.09.2024 | 14:00 Uhr