Stand: 04.05.2019 09:17 Uhr

Mann in Hameln erstochen: 59-Jähriger festgenommen

Nach einer tödlichen Messerattacke in Hameln soll ein 59-jähriger Tatverdächtiger heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Ihm wird vorgeworfen, am Freitagnachmittag im Laufe eines Streits einen 55-Jährigen erstochen zu haben. Bei seiner Festnahme soll er nach Angaben der Polizei das Tatmesser noch in der Hand gehabt und keinen Widerstand geleistet haben.

Streit in Wohnung eskaliert

Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich das spätere Opfer zunächst in der Wohnung des 59-Jährigen und dessen 53-jähriger Lebensgefährtin im Stadtteil Rohrsen aufgehalten. Dort soll es zum Streit zwischen den Männern gekommen sein. Die beiden seien daraufhin nach draußen gegangen, sagte eine Sprecherin. Über das, was dort genaue passiert sei, könnten die Ermittler bislang nur mutmaßen. Fest stehe lediglich, dass der 59-Jährige auf den Jüngeren eingestochen und sich dann entfernt habe.

Ursache für Auseinandersetzung unklar

Auch die Hintergründe des Streits sind noch nicht bekannt. Da der mutmaßliche Täter und seine Lebensgefährtin alkoholisiert gewesen seien, hätten sie bislang nicht vernommen werden können, so die Sprecherin. Das Opfer soll noch obduziert werden, um die genaue Zahl der Stichverletzungen zu klären.

