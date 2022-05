Tödliche Attacke in Burgdorf: Verdächtiger soll in U-Haft Stand: 04.05.2022 07:20 Uhr Eine 35-jährige Frau ist gestern in Burgdorf (Region Hannover) auf offener Straße mit einer Stichwaffe getötet worden. Der mutmaßliche Täter - ein 37-Jähriger - hat sich laut Polizei gestellt.

Heute soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden, wie eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen sagte. "Ob sie sich gekannt haben ist noch unklar, das ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte die Sprecherin. Der 37-Jährige befinde sich in Gewahrsam, er schweige bislang zu einem möglichen Motiv.

Opfer und mutmaßlicher Täter aus dem Raum Celle

Der Angriff habe sich gegen 16.45 Uhr in der Burgdorfer Innenstadt abgespielt, sagte eine Sprecherin NDR.de am Dienstagabend. Die 35-Jährige sei trotz Reanimation noch am Tatort gestorben, sagte eine Sprecherin. Es habe zahlreiche Zeugen gegeben. Beide Personen, Opfer sowie mutmaßlicher Täter, kommen aus dem Landkreis Celle. Am Tatort wurde auch ein Auto sichergestellt. Vermutlich habe die Frau es gefahren.

Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise können unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 gegeben werden.

