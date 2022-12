Tod nach Raubüberfall: Seniorin obduziert - Ergebnis steht aus Stand: 27.12.2022 15:02 Uhr Die Polizei fahndet weiter nach einer Räuberin, die Heiligabend eine Seniorin in Hannover-Mitte überfallen hat. Die 84-Jährige starb einen Tag später. Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus.

Die Seniorin sei am Montag gerichtsmedizinisch untersucht worden, sagte eine Polizeisprecherin in Hannover am Dienstag. Die Untersuchung sei "noch nicht abschließend", sodass noch nicht sicher feststehe, ob die beim Überfall erlittenen Verletzungen zum Tod führten, so die Beamtin. Derweil sucht die Polizei weiter nach Zeugen, denen Heiligabend in Mehrfamilienhäusern in der Innenstadt im Bereich Berliner Allee fremde Personen aufgefallen sind. Die Polizei ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden. Eine Spur zur Täterin gebe es bislang nicht.

Seniorin gibt noch Beschreibung der Täterin ab

Die Polizei kann detaillierte Angaben zum Geschehen machen, weil die Seniorin am Tattag noch eine Aussage machte. Die Frau habe nach dem Überfall über den Hausnotruf die Feuerwehr alarmiert. Ermittlern habe sie gesagt, dass sie überfallen worden sei. Sie beschrieb die Täterin als 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit mittelblondem schulterlangem Haar und heller Kleidung.

Täterin tritt Frau zu Boden

Die Tat soll sich wie folgt abgespielt haben: Die 84-Jährige verließ Heiligabend gegen Mittag ihre Wohnung und begegnete im Treppenhaus einer Frau. Als sie wieder in ihre Wohnung ging, folgte ihr die Frau und trat der Seniorin gegen die Hüfte. "Die Seniorin stürzte daraufhin zu Boden, währenddessen die Täterin die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut durchsuchte", sagte die Polizeisprecherin. Die Täterin sei geflüchtet und habe die 84-Jährige verletzt zurückgelassen.

