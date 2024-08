Stand: 19.08.2024 09:34 Uhr Tochter verschwunden: Familie randaliert an Grundschule

Offenbar hat ein Missverständnis eine Randale an einer Grundschule in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ausgelöst. Die Eltern einer Erstklässlerin und andere Familienmitglieder oder Bekannte hätten am Montag die Schule gestürmt, Lehrkräfte beleidigt und eine Lehrerin verletzt, bestätigte eine Polizeisprecherin. Grund sei gewesen, dass das Mädchen scheinbar verschwunden war. Das Kind war an seinem ersten Schultag offenbar versehentlich in einen Bus eingestiegen, obwohl die Mutter sie abholen wollte. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Eltern wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Auch ein Verfahren wegen Landfriedensbruch komme in Frage, so die Polizeisprecherin weiter. Die Schule ließ Anfragen des NDR bislang unbeantwortet.

