Stand: 02.10.2019 12:22 Uhr

Tochter gequält: Mutter muss zwei Jahre in Haft

Eine 44 Jahre alte Mutter aus Burgwedel (Region Hannover) ist wegen der Misshandlung ihrer Tochter zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Dieses Urteil gab das Landgericht Hannover am Mittwoch bekannt. Die Frau habe die Vorwürfe am Tag zuvor eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von fünf Jahren gefordert, die Verteidigung zwei Jahre auf Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mutter quälte Kind mit Hieben und Stromstößen

Der Anklage zufolge hat die 44-Jährige ihre inzwischen neunjährige Tochter schwer misshandelt. Zwischen August 2016 und September 2017 soll sie das Kind unter anderem mit einer Peitsche geschlagen haben. Zudem habe das Mädchen ein elektrisches Hundehalsband tragen müssen, bei dem die Mutter mindestens einmal Stromstöße ausgelöst habe.

Vater bestätigt Vorwürfe der Anklage

Der Vater des Mädchens bestätigte die Vorwürfe während des Prozesses. Die Tochter habe das Halsband tragen müssen, "wenn es mit dem Hinternversohlen nicht mehr klappte", sagte der 41-Jährige. In eine Hundebox habe sie das Kind jedoch nur einmal eingesperrt. Der ehemalige Lebensgefährte der Angeklagten schilderte weitere Übergriffe: So habe die Mutter die damals Siebenjährige mehrfach geschlagen, unter anderem mit einem Gürtel und einer Holzlatte.

Ex-Freund zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der 41-Jährige selbst war im April zu acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Laut Staatsanwaltschaft Hannover ging es bei dem Verfahren ebenfalls um die Misshandlung der heute neunjährigen Tochter.

Weitere Informationen Kindesmisshandlung: Vater belastet Mutter Im Prozess wegen Kindesmisshandlung mit einem Elektrohalsband hat der Vater die angeklagte Mutter belastet. Er schilderte weitere Gewalt gegen die damals Siebenjährige. (24.09.2019) mehr 44-Jährige leugnet Misshandlung der Tochter Zum Prozessauftakt hat eine Frau aus Burgwedel geleugnet, ihre Tochter mit einem Elektrohalsband gequält und sie in eine Hundebox gesperrt zu haben. Der Frau drohen zehn Jahre Haft. (23.09.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.10.2019 | 13:30 Uhr