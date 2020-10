Tiny House-Siedlung: Hannoversches Team darf gestalten Stand: 16.10.2020 14:00 Uhr Am Kronsberg in Hannover entsteht ein Dorf aus Mini-Häusern, sogenannten Tiny Houses. Nun wurden die Sieger des Gestaltungswettbewerbs bekannt gegeben.

"Der Siegerentwurf ist eine optimale Kombination aus verdichtetem Bauen in einer Großstadt und hochwertigen gemeinschaftlichen Freiflächen", sagt Gerd Nord, Vorstandssprecher der verantwortlichen Genossenschaft ecovillage Hannover. Mit der Gestaltung des Großprojekts betraut ist nun ein Team aus den hannoverschen Planungsbüros Studiomauer und Cityförster. Mit in der Endauswahl waren noch Büros aus Braunschweig und Dänemark.

Groß wie sieben Fußballfelder

Das Stadtviertel sei seit der Gründung der Genossenschaft vor einem Jahr von den zukünftigen Bewohnern mitentwickelt worden, so Nord weiter. Zuvor hatte die Stadt Hannover eine Fläche, die so groß ist wie sieben Fußballfelder, für das Bauprojekt reserviert. Nun wird sie an die Genossenschaft verkauft.

AUDIO: Kleine Häuser, große Zukunft? (5 Min)

Platz für 900 Menschen

In den kommenden fünf Jahren will ecovillage mehr als 100 Millionen Euro in den Bau von etwa 500 kleinen günstigen Wohnungen und 70 Stellplätzen für die mobilen sogenannten Tiny Houses investieren. Insgesamt 900 Menschen sollen so Platz finden. "Ziel ist es, gleichzeitig nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen", teilte Nord mit.

Klimaneutrales Leben in Gemeinschaft

In der Siedlung soll es außerdem einen Dorfladen, Co-Working-Arbeitsplätze, eine Bibliothek und eine Kita geben. Außerdem soll das Quartier vollständig klimaneutral und autofrei werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.10.2020 | 17:00 Uhr