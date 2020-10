Stand: 07.10.2019 07:58 Uhr Tiny House-Siedlung: Hannover reserviert Fläche

Am Kronsberg in Hannover soll ein großes Dorf aus Mini-Häusern entstehen. Die Stadt hat dazu eine Fläche so groß wie sieben Fussballfelder reserviert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Das Projekt könne viel günstigen Wohnraum schaffen, sagte ein Sprecher der Stadt. Im Schnitt sind die Zwerghäuser 20 bis 25 Quadratmeter groß. Neben einigen frei stehenden Miniaturhäuschen sind auch mehrgeschossige Gebäude mit kleinen Wohnungen geplant. Etwa 500 Apartments für 800 Menschen sollen entstehen, davon 40 Prozent Sozialwohnungen. In der Siedlung soll es außerdem eine Mensa für die Bewohner, eine Bibliothek und eine Kita geben. Außerdem soll das Quartier vollständig klimaneutral und autofrei werden.

Weitere Informationen Tiny Houses: Das Wohnen der Zukunft? Wohnen auf kleinster Fläche, ohne dabei auf Küche, Bad und Bett zu verzichten: Tiny Houses erfreuen sich wachsender Beliebtheit und werden dabei immer professioneller. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.10.2019 | 08:30 Uhr