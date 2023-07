Stand: 20.07.2023 07:24 Uhr Tina Deeken schwimmt 50 Kilometer für den Schutz der Weser

Die Triathletin und Para- Eisschwimmerin Tina Deeken ist 50 Kilometer die Weser hinunter geschwommen. Neun Stunden nach dem Start in Großenwieden (Landkreis Hameln-Pyrmont) kam sie nach eigenen Angaben am Mittwochabend in Minden an. Mit der Aktion setzt sich Deeken für die Umwelt ein: Die Sportlerin möchte darauf aufmerksam machen, dass die Weser immer mehr versalzt. Es gebe Richtwerte für das Einleiten von Salzabwasser in die Weser, die aktuell noch relativ hoch seien, sagt Deeken. Vielleicht gebe es andere Möglichkeiten, dieses Abwasser loszuwerden. Umweltschützer sorgen sich um die heimischen Süßwasserfische. Persönlich war die Aktion auch ein Erfolg für Deeken, die in Niedersachsen zur "Behindertensportlerin des Jahres 2023" gekürt wurde: denn ihre längste Schwimmstrecke war zuvor die Marathondistanz von 42 Kilometern.

