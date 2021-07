Tierschutz-Verstöße? Ermittlungen gegen Schweinemäster Stand: 14.07.2021 10:32 Uhr Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat Ermittlungen gegen den Betreiber einer Schweinemastanlage im Landkreis Grafschaft Bentheim aufgenommen. Grundlage sind demnach Videoaufnahmen von Tierschützern.

Die Aufnahmen waren laut Staatsanwaltschaft dem Berliner Verein "Deutsches Tierschutzbüro" im Oktober 2020 zugespielt worden. Der Verein ist mit den Aufnahmen am Mittwoch erstmals an die Öffentlichkeit gegangen. Die Bilder, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegen, sollen zeigen, dass die Ställe stark mit Urin und Kot verschmutzt sind. Auf den Bildern sind demnach Tiere zu sehen, die unter Abszessen leiden, blutig gebissene Ohren haben oder humpeln. Ein Tier mit großflächig entzündeter Haut lag offenbar im Sterben. Laut dem "Deutschen Tierschutzbüro" handelt es sich um den siebten Fall von Tierschutz-Verstößen in niedersächsischen Schweinehaltungsanlagen innerhalb von sechs Monaten, den der Verein aufgedeckt hat.

Videos 3 Min Mangelnde Kontrollen bei der Schweinemast? Zum wiederholten Mal haben Tierschützer schreckliche Zustände in einem Schweinemastbetrieb aufgedeckt. Sie fordern, die öffentlichen Kontrollen zu verstärken. (18.09.2020) 3 Min

Schweinehalter-Verband will sich nicht äußern

Zu den vom "Deutschen Tierschutzbüro" erhobenen Vorwürfen wollte sich die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands mit Sitz im niedersächsischen Damme auf Nachfrage nicht äußern. Vor Abschluss der Ermittlungen seien die Verstöße nicht zweifelsfrei erwiesen, sagte Sprecher Ulrich Pohlschneider. Die Landtagsabgeordnete Miriam Staudte (Grüne) erneuerte ihre Forderung nach einem Ausstieg der deutschen Schweinefleischwirtschaft aus dem internationalen Markt. "Ein Großteil des Schweinefleischs wird zu niedrigen Weltmarktpreisen exportiert. Daher sind die Landwirte einem extremen ökonomischen Druck ausgesetzt", sagte die Sprecherin für Landwirtschaft und Tierschutz der Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag dem epd.

