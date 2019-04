Stand: 16.04.2019 20:19 Uhr

Tierschützer stören Wolfsjagd: Jäger sperren Wald

Mit nächtlichen Störungen im Wald haben Tierschützer in den vergangenen Wochen versucht, den genehmigten Abschuss des Rodewalder Leitwolfs im Landkreis Nienburg zu verhindern. Durch diese Aktionen blieb jedoch nicht nur der durch zahlreiche Rinder-, Pony- und Schafsrisse auffällig gewordene Wolfsrüde verschont. Auch Wildschweine konnten kaum noch geschossen werden. Denn Tierschützer streifen nach Angaben von Kreislandwirt Tobias Göckritz abseits der Wege durch das Revier, machen dabei laute Geräusche und beunruhigen das Wild. Vor allem an Wochenenden seien viele von ihnen unterwegs, um die Jagd zu stören, sagte Göckritz NDR 1 Niedersachsen. Damit soll nun Schluss sein - zumindest nachts. Denn die Jagdgenossenschaft Sonnenborstel der Gemeinde Steimbke hat verboten, den Wald nachts zu betreten.

Wildschweine zerstören Wiesen und Äcker

Ziel des Verbots sei es dabei nicht, endlich den Wolf zu erlegen, so Göckritz. Dessen Abschussgenehmigung hatte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bereits zweimal verlängert, weil die Jäger ihn innerhalb der gesetzten Frist nicht erlegen konnten. Das eigentliche Ziel sei, mehr Wildschweine zu erlegen. "Die Wildschweine zerstören momentan massiv unsere Wiesen und Äcker und richten erheblichen Schaden an", so Göckritz. Durch die Jagdstörungen seien deutlich weniger Wildschweine erlegt worden.

Landkreis und Polizei sahen keine Handhabe gegen Störungen

Die Jäger hatten zuvor schon einen Antrag beim Landkreis gestellt und um Hilfe gebeten, den Wald zumindest in den Nachtstunden wieder zu beruhigen. Dieser Antrag sei aber zurückgewiesen worden, so Göckritz. Auch die Polizei sehe sich außerstande, die Störungen zu verhindern. "Das letzte Mittel, das uns nahegelegt worden ist, ist ein Betretungsverbot für eine Woche auszusprechen. Davon machen wir jetzt Gebrauch", sagte Göckritz. So wollen die Jäger laut Göckritz wieder etwas mehr Ruhe in den Wald bringen und den Vollmond für die nächtliche Wildschweinjagd nutzen.

Zwischen 18 und 8 Uhr darf niemand den Wald betreten

Damit bei der Jagd kein Mensch verletzt wird, gilt zwischen 18 Uhr abends und 8 Uhr morgens ein Betretungsverbot für den Wald. Das Verbot gilt von Mittwochabend bis nächste Woche Dienstag um Mitternacht. Sollte in dieser Zeit trotzdem jemand den Wald betreten, muss er mit einer Anzeige von der Jagdgenossenschaft Sonnenborstel rechnen. Auch die benachbarte Jagdgenossenschaft Steimbke erwägt derzeit, ein Verbot zu erlassen.

