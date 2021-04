Stand: 22.04.2021 15:30 Uhr Tierarzt bleibt auf OP-Kosten für toten Hund "Charyl" sitzen

Der Streit um die Behandlungskosten von "Charyl" hat Jahre gedauert. Nun hat das Amtsgericht Hannover entschieden, dass die Besitzerin nicht zahlen muss. Der Tierarzt habe nicht ausreichend beweisen können, die Besitzerin aufgeklärt zu haben. Der Hund war trotz einer Operation gestorben.

Zeugen machten unterschiedliche Angaben

Der Tierarzt aus Sehnde (Region Hannover) hatte gegen die ehemalige Besitzerin von "Charyl" geklagt, weil diese den Rechnungsbetrag in Höhe von 1.500 Euro nicht zahlen wollte, nachdem ihre Hündin gestorben war. Der Veterinär hatte geltend gemacht, dass er alle Risiken der Operation mit der Hundebesitzerin besprochen habe. Die Besitzerin des Tieres jedoch behauptete, sie sei im Vorfeld eben nicht genügend aufgeklärt worden. Der Tierarzt hätte nachweisen müssen, dass er die Besitzerin ordnungsgemäß aufgeklärt und darauf hingewiesen hat, dass es keine Heilungsmöglichkeit für den krebskranken Hund gebe, so ein Gerichtssprecher. Außerdem machten Zeugen im Verfahren widersprüchliche Angaben.

Gutachten: "Charyl" war nicht zu retten

Seit 2019 standen beide Seiten vor Gericht. Das Verfahren habe so viel Zeit in Anspruch genommen, weil die Kammer ein Gutachten durch einen weiteren Tiermediziner in Auftrag gegeben hatte, so der Gerichtssprecher weiter. Dieser Sachverständige stellte fest, dass Hund "Charyl" todkrank war. Das Tier sei auch durch eine OP nicht zu retten gewesen. Vor Gericht blieb aber letztlich unklar, ob auch der Tierarzt dieses festgestellt hatte und ob er es auch so der Besitzerin erklärt hatte.

