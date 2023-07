Stand: 10.07.2023 18:44 Uhr Tier-Rettung der Feuerwehr befreit Reh aus Zaun in Lehrte

Die Tier-Retter der Feuerwehr Lehrte hatten in den vergangenen Tagen viel zu tun. So war etwa ein Reh in eine missliche Lage geraten, weil es sich während eines Gewitters zwischen den Streben eines Gartenzauns verfangen hatte. Die Helfer entfernten einen Metallstab und das Reh konnte sich befreien. Die Retter kümmerten sich zudem um einen Spatz, der sich in einem Keller verflogen hatte. Er wurde laut Feuerwehr erschöpft in die Tierärztliche Hochschule in Hannover gebracht. Zu guter Letzt holten die Ehrenamtlichen noch eine fast blinde Katze aus einer Regenrinne und gaben sie den Besitzern zurück.

