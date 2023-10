Tieflader mit Bagger fährt gegen Bahnüberführung - Strecke gesperrt Stand: 16.10.2023 20:13 Uhr In Salzhemmendorf (Hameln-Pyrmont) hat ein auf einem Tieflader stehender Bagger eine Bahnüberführung gerammt. Weil die Brücke beschädigt wurde, hat das über mehrere Tage Folgen für den Bahnverkehr.

Der Zugverkehr zwischen Löhne und Elze bleibt nach Angaben einer Bahnsprecherin voraussichtlich bis Freitag unterbrochen. Dies sei eine vorsichtige Prognose, betonte die Sprecherin. Wie stark die Brücke bei dem Unfall beschädigt wurde, war am Abend noch unklar. Experten müssten sich erst am Dienstag einen genaueren Überblick verschaffen, so die Sprecherin. Für die ausfallenden Züge wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Keine Verletzten bei Unfall mit Tieflader

Der mit einem Bagger beladene Tieflader war laut Polizei am Montagmorgen mit seiner Ladung gegen die Bahnüberführung in Salzhemmendorf nahe Hameln geprallt. Menschen wurden nicht verletzt.

