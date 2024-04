Stand: 09.04.2024 10:27 Uhr Tiefbauarbeiten beschädigen Leitung: Stromausfall in Rinteln

Ein Stromausfall hat am Montagnachmittag in Rinteln (Landkreis Schaumburg) die Lichter ausgehen lassen. Viele Haushalte in der Nordstadt, aber auch Ampeln und Geschäfte waren davon betroffen, sagte ein Sprecher der Rintelner Stadtwerke. Eine genaue Zahl an Haushalten konnte er noch nicht nennen. Es sei aber ein großes Gebiet betroffen gewesen. Grund für den Stromausfall waren demnach Tiefbauarbeiten, bei denen eine Leitung beschädigt worden sei. Mittlerweile seien alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt. Die Reparatur der betroffenen Leitung dauere aber noch an.

