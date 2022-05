Tief "Emmelinde" zieht weiter gen Mecklenburg-Vorpommern Stand: 20.05.2022 20:08 Uhr Ein Unwetter ist seit dem Nachmittag vom Westen her über Norddeutschland unterwegs. In Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen zeigte sich Tief "Emmelinde" milder als erwartet. Härter traf es den Süden.

Die ersten Gewitter gab es am Nachmittag unter anderem in der Grafschaft Bentheim im Südwesten von Niedersachsen. Vom Weserbergland breiteten sich teils schwere Gewitter nordost- bis ostwärts aus. Erste Ausläufer des Unwetters erreichten am frühen Abend Salzgitter, Peine und Braunschweig. Zudem warnen die Behörden landesweit vor Hochwasser an Flussläufen. Von größeren Schäden war zunächst nichts bekannt. Anders sieht das dagegen weiter südlich aus. Im nordrhein-westfälischen Paderborn wurden durch das Unwetter ersten Meldungen zufolge bis zu 40 Menschen verletzt. Der Polizei zufolge war "eine Windhose quer durch die Stadt" gezogen.

"Abgespeckte Version" in MV, Schleswig-Holstein und Hamburg

In den Abendstunden treibt "Emmelinde" von Südwesten her weiter nach Mecklenburg-Vorpommern. "Wir in Mecklenburg-Vorpommern kriegen eher die abgespeckte Version ab", sagte Meteorologe Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee bei NDR MV Live. "Eine große Unwettergefahr im Sinne von Hagel oder Sturm sehe ich erst mal nicht", so Kreibohm. Aber es werde örtlich stark regnen. Kreibohm hält in einigen Landesteilen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter für möglich - kleinere Überflutungen inbegriffen. "Aber das Ganze ist bis morgen früh auch durch. Es sollte nichts Schlimmeres passieren." Nass soll es auch in Teilen Schleswig-Holsteins und Hamburgs werden: Dort wird von der Elbe kommend rasch aufkommender teils schauerartiger oder gewittriger Regen erwartet. Der Schwerpunkt liegt laut DWD zwischen Hamburg, Lauenburg und Lübeck.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Hunderte Einsätze in Niedersachsen nach Sturm

Bereits am Donnerstag hatte der DWD vor Unwettern gewarnt. In Niedersachsen kam es ab dem Nachmittag zu zahlreichen Schäden und Einsätzen für die Feuerwehren. Ein Sprecher der Feuerwehr aus dem Landkreis Diepholz sprach von tornadoartigen Verwüstungen zwischen Sulingen und Barnstorf. Insgesamt 270 Einsätze zählte die Feuerwehr im Landkreis. Bei Eydelstedt wurde eine Person durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt. Auch ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Einsätzen und musste ins Krankenhaus.

In Lüneburg kippt Baum neben Restaurantgästen um

In Stadt und Landkreis Osnabrück, dem Emsland und der Grafschaft Bentheim zählte die Polizei fast 70 Sturmeinsätze. in Wilhelmshaven mussten die Einsatzkräfte ebenfalls 35 Mal ausrücken. Im Stadtgebiet von Hannover rückte die Feuerwehr nach Angaben der Polizei insgesamt 29 Mal aus, zumeist wegen abgebrochener und heruntergestürzter Äste. In der Lüneburger Innenstadt kippte ein Baum an einer Kneipe am Stint um und fiel in die Ilmenau. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch Gäste rund um den Baum saßen, wurde laut Polizei niemand verletzt.

Dachstuhlbrand in Lübeck nach Blitzeinschlag

In Hamburg sind die Einsatzkräfte am Donnerstag zwischen 18 und 21.30 Uhr 34 Mal ausgerückt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Freitagmorgen. Hauptsächlich ging es um vollgelaufene Keller und abgebrochene Äste, teilweise standen auch Straßen unter Wasser, und Garagen liefen voll. In Lübeck gab es 20 Einsätze innerhalb von zwei Stunden. Dort führte ein Blitzeinschlag zu einem Dachstuhlbrand.

Weitere Informationen Oberleitung gerissen: Zug muss an Elbbrücken geräumt werden Die 400 Gäste an Bord mussten auch mit dem Ausfall der Klimaanlage kämpfen. Sie konnten auf dem Gleisbett in Hamburg aussteigen. mehr

Zugausfälle und Verspätungen bei der Deutschen Bahn

Auch Zugreisende bekamen die Auswirkungen des Unwetters zu spüren. Zwischen Nordrhein-Westfalen, Hannover und Hamburg fielen einige Züge aus. Verspätungen gab es nach Angaben der Deutschen Bahn auf der Strecke Hannover-Berlin. Wegen eines Oberleitungsschadens in Hamburg verspäteten sich zudem Züge von Hannover aus Richtung Berlin und Göttingen teils erheblich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.05.2022 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sturm Extremwetter