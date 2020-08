Stand: 25.06.2019 16:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Thümler räumt Sanierungsstau an Hochschulen ein

Um den baulichen Zustand der niedersächsischen Universitäten steht es schlecht: Die Landeshochschulkonferenz geht davon aus, dass die Sanierung der 21 Hochschulen mehr als zwei Milliarden Euro kosten würde. Am Dienstag bestätigte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) die massiven Probleme, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Sanierungsstau sei erheblich, sagte Thümler. Ein Problem sei, dass seit Jahren nur noch die Länder für den Erhalt der Universitätsgebäude zuständig seien - und nicht mehr der Bund. In Niedersachsen reiche das Geld für die notwendigen Sanierungen nicht aus. "Wir können nur mit dem helfen, was wir aufbringen können. Das ist überschaubar wenig", betonte Thümler. "Aber die Aufgabe ist klar erkannt und wir stellen uns der Herausforderung."

Allein in Hannover fehlen rund 420 Millionen Euro

Der Präsident der Universität Hannover, Volker Epping, hatte einen massiven Sanierungsstau an den niedersächsischen Hochschulen beklagt. Laut Epping leiden darunter inzwischen auch Forschung und Lehre. Bröckelige Fassaden, eine baufällige Mensa und Labore, die aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen: Allein die Leibniz Uni Hannover braucht nach eigenen Angaben jedes Jahr rund 25 Millionen Euro, um alte Gebäude instand zu setzen. Der Hochschule fehlen laut Epping rund 420 Millionen Euro, um alle Gebäude zu sanieren.

"Lage gefährdet Qualität der Wissenschaft"

Das Land Niedersachsen gibt pro Jahr aber nur gut vier Millionen Euro dazu. Die Lage gefährde die Qualität der Wissenschaft, kritisierte Hannovers Uni-Präsident. "Das größte Problem ist, dass wir unseren Wissenschaftlern und den Studierenden nicht die notwendigen Einrichtungen zur Verfügung stellen", so Epping. Zudem könne man ohne entsprechende Ausstattung und Labore kein gutes Personal gewinnen. Einige Gebäude ließen aufgrund des baulichen Zustands sogar nur noch einen Abriss zu. In letzter Konsequenz könne man sogar Personal nicht mehr beschäftigen, weil man mit den Personalmitteln auch Baumaßnahmen finanzieren müsse.

