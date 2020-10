Stand: 16.10.2020 07:32 Uhr Test in Hildesheim: System zeigt Krankenhaus-Kapazitäten an

Die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Hildesheim testet ein neues Notfall-Management-System. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Damit sollen Einsatzkräfte einen schnellen Überblick bekommen, in welchem Krankenhaus Patienten, Unfallopfer und Verunglückte in dem Moment am besten versorgt werden können. So zeige das neue System unter anderem freie Kapazitäten in den Kliniken an. Außerdem sei zu erkennen, ob bestimmte medizinische Geräte gerade gewartet und nicht eingesetzt werden können, heißt es von der Berufsfeuerwehr. Der Test läuft bis November, dann startet der Regelbetrieb.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.10.2020 | 06:30 Uhr