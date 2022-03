Stand: 04.03.2022 08:03 Uhr Terrorverdacht: Prozess gegen 20-Jährigen in Celle

Am Oberlandesgericht Celle beginnt heute ein Prozess gegen einen 20-Jährigen, der für die Terrormiliz Islamischer Staat geworben haben soll. Laut Anklage soll der Mann Videos mit Propaganda für die Terrorgruppe und Hinrichtungsszenen sowie Texte mit Aufrufen zum Dschihad in Chatgruppen geteilt haben. In den Chatgruppen sollen auch Minderjährige gewesen sein. Vorgeworfen werden dem 20-Jährigen das Werben um Unterstützer und Mitglieder für eine ausländische terroristische Vereinigung, Gewaltdarstellung und Volksverhetzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.03.2022 | 07:30 Uhr