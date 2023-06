Teresa Enke hat Niedersächsischen Verdienstorden erhalten Stand: 15.06.2023 17:08 Uhr Teresa Enke hat das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens erhalten. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Robert-Enke-Stiftung, die über Depressionen aufklärt.

Für ihren Einsatz zur Aufklärung über Depressionen händigte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) ihr die Ehrung am Donnerstag im Rathaus der Landeshauptstadt aus. Die Witwe des ehemaligen Torhüters Robert Enke hatte nach dem Tod ihres Mannes die nach ihm benannte Stiftung gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball-Liga gegründet.

Hilfe für an Depressionen erkrankte Menschen

Robert Enke hatte sich 2009 nach einer schweren Depression das Leben genommen. Das Ziel der Stiftung ist nach eigener Aussage, Informationen über die Krankheit in die Öffentlichkeit zu tragen. Betroffene und Angehörige sollen zudem Hilfe erhalten. Die Robert-Enke-Stiftung fördert auch Maßnahmen und Einrichtungen für an Herzkrankheiten leidende Kinder. Teresa Enkes Tochter war an einer solchen Krankheit gestorben.

Suizidgedanken? Es gibt Auswege Ihr seid depressiv und findet keinen Ausweg? Vielleicht denkt ihr darüber nach, euch das Leben zu nehmen? Dann meldet euch dort, wo euch geholfen wird! Ihr könnt euch - auch anonym - per Telefon, Mail, Chat oder in einem persönlichen Gespräch mitteilen. Eure Gespräche werden vertraulich behandelt.



Diese Angebote stehen natürlich auch allen offen, die Bekannte oder Freunde haben, die suizidgefährdet sein könnten.



Bundesweite Beratungsangebote:



Telefonseelsorge: anonyme und kostenfreie Chat- und Mailberatung und Telefonberatung unter 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222

anonyme und kostenfreie Chat- und Mailberatung und Telefonberatung unter 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 Kinder- und Jugendtelefon " Nummer gegen Kummer ": anonyme und kostenlose Online-Beratung und Telefonberatung unter 116 111 (montags bis samstags 14 bis 20 Uhr)

" ": anonyme und kostenlose Online-Beratung und Telefonberatung unter 116 111 (montags bis samstags 14 bis 20 Uhr) Elterntelefon "Nummer gegen Kummer" : anonyme und kostenlose Telefonberatung unter 0800 - 111 0 550

: anonyme und kostenlose Telefonberatung unter 0800 - 111 0 550 Elternstress-Telefon des Kinderschutzbundes Mecklenburg-Vorpommern: anonyme und kostenlose Telefonberatung unter 0385 - 479 1570

des Kinderschutzbundes Mecklenburg-Vorpommern: anonyme und kostenlose Telefonberatung unter 0385 - 479 1570 Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NAKOS): 030 - 31 01 89 60

(NAKOS): 030 - 31 01 89 60 Muslimisches Seelsorgetelefon: 030 / 44 35 09 821 (24h)

Weitere Unterstützungsangebote im Netz:



U25-Chatberatung der Caritas: anonyme und kostenlose Chatberatung für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre.

anonyme und kostenlose Chatberatung für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Jugendnotmail: anonyme und kostenlose Chatberatung für Jugendliche bis 19 Jahre.

anonyme und kostenlose Chatberatung für Jugendliche bis 19 Jahre. Hoffnungswiese: anonyme und kostenlose Online-Beratung.

anonyme und kostenlose Online-Beratung. Sorgenmail: themenoffene Online-Beratung.

Informationsangebote zum Thema Depression:



Ihr habt weitere Fragen zum Thema Depression? Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet neben einem



Hilfsangebote bei Gewalt gegen Frauen und sexueller Belästigung:



Hilfetelefon: anonyme und kostenfreie Telefonberatung unter 08000 - 116 016 sowie Chat- und Mailberatung

anonyme und kostenfreie Telefonberatung unter 08000 - 116 016 sowie Chat- und Mailberatung Polizei-Beratung: Informationen zum Thema häusliche Gewalt

Informationen zum Thema häusliche Gewalt Frauenhaus-Koordinierung: Informationen zu Frauenhäusern in Deutschland

Informationen zu Frauenhäusern in Deutschland Opfertelefon: vom Weißen Ring unter 116 006 Ihr habt weitere Fragen zum Thema Depression? Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet neben einem Selbsttest , der jedoch keine medizinische Diagnose ersetzt, auch ein Info-Telefon unter 0800 - 33 44 533 an.

