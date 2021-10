Stand: 26.10.2021 08:22 Uhr Teilzeitstudium: Niedersachsen weit unter Bundesdurchschnitt

Niedersachsen liegt bei der Zahl der Teilzeitstudierenden weit unter dem bundesweiten Durchschnitt. Mit einer Quote von 3,3 Prozent landete das Bundesland im Wintersemester 2019/2020 auf dem elften Platz - in ganz Deutschland war die Quote mit 7,7 Prozent dagegen so hoch wie nie, wie eine ergab. Grundlage sind Zahlen des Statistischen Bundesamts. Bundesweit ist die Zahl der Teilzeitstudierenden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 8.000 gewachsen und hat mit 223.000 einen Höchststand erreicht. In Niedersachsen studierten knapp 7.000 der rund 210.000 Studenten in Teilzeit. Im Vergleich zum Vorjahr (3,2 Prozent) steigerte das Land seine Quote im berufsbegleitenden Studium und verbesserte sich um einen Platz. Der Anteil der Studienangebote, die auch in Teilzeit genutzt werden können, ist im vergangenen Jahr bundesweit von 13,9 auf 16,1 Prozent gestiegen. In Niedersachsen lag der Anteil im vergangenen Jahr bei 20,8 Prozent.

