Stand: 05.03.2021 13:34 Uhr Hannover: Teenager nach Überfall auf Taxifahrer vor Gericht

Drei Mädchen sollen einen Taxifahrer in Hannover mit einem Messer bedroht und verletzt haben, weil sie ihn ausrauben wollten - und das mit gerade mal 13, 15 und 17 Jahren. Die beiden älteren stehen deshalb seit Freitag vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen versuchten Mord vor. Bei der Attacke im vergangenen Oktober am Steintor in Hannover soll eine von ihnen auf den Taxifahrer eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Der Mann konnte vor den Angreiferinnen flüchten, indem er aufs Gaspedal trat und schwer verletzt davon fuhr. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

