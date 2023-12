Stand: 05.12.2023 07:39 Uhr Technischer Defekt Ursache für Restaurant-Brand in Sehnde

Die Polizei hat die Brandursache für den Brand eines Grill-Restaurants in Sehnde in der Region Hannover ermittelt. Die Flammen entstanden nach Angaben der Beamten durch ein defektes Stromkabel an einem Musikmischpult. Zu diesem Ergebnis kamen Fachleute, nachdem sie Zeugenaussagen und die Spuren vor Ort ausgewertet hatten. Anwohner hatten den Brand am Sonntagabend bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Verletzt wurde niemand. Das Feuer zerstörte das Restaurant komplett. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro.

