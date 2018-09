Stand: 08.09.2018 14:15 Uhr

Tausende protestieren friedlich gegen Polizeigesetz

Der Protest läuft: In Hannover sind heute bei einer Demonstration gegen das geplante neue niedersächsische Polizeigesetz Tausende Teilnehmer auf der Straße. Die Polizei spricht aktuell von 8.300 Demonstranten, die Veranstalter von bis zu 12.000 Teilnehmern. "Wir wollen zeigen, dass wir hier eine friedliche Demo veranstalten", rief einer der Organisatoren der Menge kurz vor dem Start zu. Ein Bild der Vielfalt und Offenheit solle gezeigt werden, auch wenn es in der täglichen politischen Arbeit Differenzen gebe. Bei den Worten "Rechtsextremisten haben hier nichts zu suchen" war zum ersten Mal stürmischer Beifall zu hören. Auch Fangruppen der großen niedersächsischen Fußballvereine Hannover 96, Eintracht Braunschweig, dem VfL Osnabrück und dem VfL Wolfsburg sind unter den Demonstranten. Bislang sind die Proteste nach NDR Informationen rundherum friedlich, auch einen Schwarzen Block gibt es nicht. Die Organisatoren haben sich darauf verständigt, einheitlich grau-weiße Kleidung zu tragen.

Bunter Protest gegen Polizeigesetz in Hannover 08.09.2018 14:00 Uhr In Hannover demonstrieren mehrere Tausend Menschen gegen ein schärferes Polizeigesetz. Mit den unterschiedlichsten Plakaten machen sie ihrem Unmut Luft.







Bündnis aus 120 Gruppen

In den vergangenen Wochen haben die Veranstalter geschätzte 60.000 Flyer verteilt und 6.000 Plakate geklebt, um auf ihren Protest aufmerksam zu machen und andere Menschen zum Mitmachen zu animieren. Das Bündnis "noNPOG - Nein zum neuen niedersächsischen Polizeigesetz" setzt sich aus rund 120 Gruppen zusammen - vom Chaos Computer Club bis hin eben zu Fußball-Fangruppierungen. "Dieser Einsatz ist aufgrund der Zusammensetzung der Versammlungsteilnehmer eine Besonderheit, weil erstmals so viele unterschiedliche Gruppierungen gemeinsam für ein Thema auf die Straße gehen", sagte der Leitende Polizeidirektor Uwe Lange. Es würden auch Teilnehmer aus dem linksautonomen Spektrum erwartet. Die Behörde geht nach aktuellem Stand von einer friedlichen Demonstration aus, so Lange. Man werde die Versammlung begleiten und an mehreren Stellen Absperrgitter aufstellen, unter anderem an der Lavesallee. Dort berühren sich die Strecken des Demonstrationszugs und des gleichzeitig laufenden Maschseetriathlons. Es müsse in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Kritik von vielen Seiten

Im Mittelpunkt der Proteste stehen die befürchteten massiven Eingriffe in die Grundrechte der Bürger durch das geplante Gesetz. Bei Expertenanhörungen im Innenausschuss des Landtags hatten neben Juristen, Datenschützern und Gewerkschaftern auch Abgeordnete der FDP und der Grünen Kritik vorgebracht. Nach Ansicht vieler Experten müssen ganze Passagen des Gesetzesvorhabens gründlich überarbeitet und sogar teilweise eingestampft werden, um sie mit dem Grundgesetz vereinbar zu machen. "Obwohl die Expertenanhörungen alle Bedenken bestätigt haben, ist die Landesregierung kaum auf die Einwände eingegangen", sagte der Juso-Landesvorsitzende Jakob Blankenburg. "Das kritisieren wir, deshalb rufen wir zum Protest gegen das Gesetz auf."

Karte: Route der Demo gegen das Polizeigesetz

Datenschützer sehen Freiheitsrechte in Gefahr

Der vorgelegte Entwurf der rot-schwarzen Landesregierung sieht eine starke Ausweitung der Befugnisse der Polizei vor, darunter eine bis zu 74-tägige Präventionshaft für Gefährder und den Einsatz von sogenannten Staatstrojanern zum Ausspähen von Verdächtigen. Zudem macht der Entwurf der Polizei künftig auch den Weg frei für die Kamera-Überwachung öffentlich zugänglicher Räume, in denen wiederholt Straftaten begangen wurden. Beamte sollen mit am Körper getragenen Kameras filmen dürfen. Während die Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Entwurf begrüßte, kam etwa von der Landesdatenschutzbeauftragten Barbara Thiel heftige Kritik. Die geplanten Regelungen beschnitten unter dem Deckmantel, den internationalen Terrorismus zu bekämpfen, die Freiheitsrechte der Bürger bis zur Unkenntlichkeit, bemängelte sie.

Die Novellierung des Polizeigesetzes gehört zu den zentralen Vorhaben der rot-schwarzen Koalition in Hannover. SPD und CDU hatten in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, dass das neue Gesetz bis zum Jahresende verabschiedet werden soll.

