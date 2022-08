Tausende nehmen an Entenrennen auf dem Maschsee teil Stand: 13.08.2022 18:29 Uhr Das erste Charity-Entenrennen auf dem Maschsee in Hannover seit zwei Jahren hat am Sonnabend Tausende Menschen angelockt. Die Einnahmen dienen einem guten Zweck.

Insgesamt 100 große Enten - sogenannte Big Ducks - und rund 5.000 kleine Gummienten wurden ins Wasser gelassen, um gegeneinander um die Wette zu schwimmen. Dabei wurden sie von einer Windmaschine angetrieben. Die Rohlinge der "Big Ducks" wurden von Unternehmen gegen eine Spende für das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) erworben und dann phantasievoll gestaltet.

Spenden haben schon 14.000 Typisierungen ermöglicht

Seit 2010 gibt es die Spendenveranstaltung am Maschsee bereits, sagte eine Sprecherin des NKR. Das Entenrennen fand diesmal am vorletzten Tag des Maschseefestes statt. Die Renneinsätze aller Enten wandern in den Spendentopf des NKR, um Ersttypisierungen zu finanzieren. Diese werden von Krankenkassen nicht bezahlt, so die Sprecherin. Seit dem Start im Jahr 2010 sind dem NKR zufolge rund eine halbe Million Euro zusammengekommen. Damit konnten rund 14.000 Typisierungen von Menschen finanziert werden, die potenzielle Stammzellspender für todkranke Menschen sind.

