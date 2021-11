Taubblinde und Hörsehbehinderte für mehr berufliche Teilhabe Stand: 22.11.2021 15:51 Uhr Für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen gibt es in Deutschland häufig nicht genügend berufliche Angebote. Das hat eine bundesweite Umfrage im Rahmen des Projekts "Wege in den Beruf" ergeben.

Nach Angaben des Deutschen Taubblindenwerks in Hannover gibt es zwar Rehabilitationsmaßnahmen, Dienstleistungen und Hilfsmittel für ausschließlich sehbehinderte oder hörbehinderte Menschen. Für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen seien diese Angebote jedoch entweder nicht ausreichend oder nicht passend. Der Bedarf an beruflichen Angeboten sei hoch, das bestätige die Umfrage, sagte die Leiterin des Projekts "Wege in den Beruf", Melissa Glomb. Sie fordert "ein ganzheitliches berufliches Bildungs- und Beratungskonzept für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen in Deutschland".

30 Schulabgänger wollen ausgebildet werden

Für die Erhebung waren 450 Schulen, Beratungsstellen und Fördereinrichtungen der Fachrichtungen Hören und Sehen befragt worden. Die Umfrage zeige, dass jedes Jahr mit etwa 30 Schulabgängerinnen und -abgängern mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung zu rechnen sei, die beruflich ausgebildet werden möchten. Zudem hätten sich im vergangenen Jahr 273 Menschen bei Integrationsfachdiensten gemeldet, um sich über berufliche Angebote und Weiterbildungen für taubblinde Menschen zu informieren.

