Taser im Gepäck: Verstoß gegen Waffengesetz am Flughafen Hannover

Bei einer Sicherheitskontrolle am Flughafen Hannover ist der Bundespolizei am Wochenende ein verdächtiger Gegenstand aufgefallen. Die Beamten überprüften das Handgepäck eines 20-Jährigen, der nach Griechenland in den Urlaub fliegen wollte. Dort fanden sie eine Taschenlampe mit einem integrierten Taser. Der 20-Jährige behauptete, nicht zu wissen, wie die Taschenlampe inklusive Taser in sein Gepäck geraten sei. Sie gehöre seinem Bruder. Die Bundespolizei stellte eine Strafanzeige, weil der junge Mann gegen das Waffengesetz verstoßen hatte. Sie beschlagnahmte den Taser und ließ ihn weiterreisen.

