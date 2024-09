Tarifverhandlungen für Metaller in Niedersachsen beginnen

Stand: 12.09.2024 08:48 Uhr

In Hannover beginnen heute die Tarifverhandlungen für Zehntausende Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen. Die IG Metall verlangt unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt.