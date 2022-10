Tarifstreit der Metallindustrie: Warnstreiks in Niedersachsen Stand: 29.10.2022 12:50 Uhr Kurz nach Mitternacht hat die IG Metall mit ersten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie begonnen. Auch Beschäftigte in Niedersachsen demonstrierten und legten ihr Arbeit nieder.

Drei Verhandlungsrunden liegen hinter der Gewerkschaft – bislang ohne Ergebnis. Die Friedenspflicht, also die Zeit, in der Gewerkschaften nicht zum Streik aufrufen dürfen, endete in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. In Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) legten nach Angaben der Gewerkschaft ab Mitternacht 230 Beschäftigte der Firma Lear Corporation GmbH für eineinhalb Stunden ihre Arbeit nieder. Vor der Clarios Varta Hannover GmbH seien mehr als 150 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammengekommen.

Verhandlungsführer der IG-Metall: Verantwortung liegt bei Arbeitgeberverbänden

Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, sagte bei der Kundgebung in Hannover: "All das wäre uns allen erspart geblieben, wenn die Arbeitgeber sich am Verhandlungstisch rechtzeitig gerührt hätten. Aber deren Verweigerungshaltung, mit uns ordentliche Tarifverhandlungen zu führen, hat diese Eskalation herbeigeführt. Wie lange und wie intensiv dieser Konflikt geführt werden muss, liegt in den Händen der Arbeitgeberverbände." Die Gewerkschaft sei bereit, auch für längere Zeit aufs Äußerste zu gehen, sagte der Verhandlungsführer.

Streiks der IG-Metall: Das fordert die Gewerkschaft für die Metall- und Elektroindustrie

Die IG-Metall fordert eine Lohnerhöhung von acht Prozent für die Laufzeit von zwölf Monaten – es ist die höchste Forderung in der Branche seit 2008. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann drängte zudem auf schnelle staatliche Hilfen und Maßnahmen wie etwa die Energiepreisbremse, da selbst mit acht Prozent die erwarteten Mehrkosten nicht ausgeglichen werden könnten. Die Arbeitgeber hatten bei Verhandlungen bisher Einmalzahlungen in Höhe von 3.000 Euro und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung für eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

Streiks in mehreren Bundesländern, jedoch vorerst nur stundenweise

In Nordrhein-Westfalen legten nach Angaben der IG-Metall Beschäftigte aus sechs Betrieben für einige Stunden ihre Arbeit nieder. In Hagen, am Standort von Thyssenkrupp Hohenlimburg, kamen nach eigenen Angaben knapp 150 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen. In Bielefeld hätten sich vor dem Miele-Werk rund 100 Beschäftigte versammelt. Hofmann ließ in einem Interview mit dem "Handelsblatt“ erkennen, dass bis zur nächsten Verhandlungsrunde nur kürzere Warnstreiks von einigen Stunden geplant seien. Die vierte Verhandlungsrunde beginnt am 8. November, sie wird zunächst in Bayern und Baden-Württemberg geführt.

