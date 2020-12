Tarifgespräche für Metallindustrie im Norden gestartet Stand: 16.12.2020 18:18 Uhr Die IG Metall und Niedersachsenmetall haben am Mittwoch die Tarifgespräche für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie aufgenommen. Noch liegen die Parteien weit auseinander.

Die Gewerkschaft verlangt unter anderem vier Prozent mehr für die Beschäftigten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dieses solle entweder in Form höherer Löhne oder durch einen Teilausgleich für reduzierte Arbeitszeit wegen der Corona-Pandemie erreicht werden. "Eine zweite Nullrunde werden wir nicht mitmachen", betonte Bezirksleiter Thorsten Gröger. "Verzicht ist jetzt nicht das richtige Mittel der Wahl, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen."

Niedersachsenmetall sieht keinen Spielraum

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall dagegen hatte zuletzt auf Produktionsrückstände von mehr als 20 Prozent wegen der Pandemie verwiesen. "Wir brauchen Stabilität und keine weiteren Kostenbelastungen", sagte der Verhandlungsführer des Verbands Niedersachsenmetall, Torsten Muscharski. "Sonst laufen wir Gefahr, die Branche vor die Wand zu fahren." Es gebe für ihn derzeit keinerlei Spielraum für Entgelterhöhungen. Viele Betriebe seien vom konjunkturellen Einbruch in der Corona-Krise sowie den digitalen Umwälzungen im Automobil- und Maschinenbau doppelt betroffen und würden "schon jetzt auf dem Zahnfleisch gehen". Die Verhandlungen in Niedersachsen sollen am 20. Januar 2021 fortgesetzt werden.

Weitere Informationen IG Metall: Proteste gegen Job-Abbau gehen weiter 70 Prozent der Metallbauer im Norden sind noch in Kurzarbeit. Darauf weist die IG Metall derzeit mit ihrer "Aktionswoche Küste" hin. Die Gewerkschaft fordert den Erhalt der Jobs. (23.06.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.12.2020 | 15:00 Uhr