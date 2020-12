Stand: 16.12.2020 12:49 Uhr Tarifgespräche für Metall-Industrie im Norden gestartet

Die IG Metall und der Arbeitgeberverband Nordmetall sind am Mittwoch in Hannover in die Tarifgespräche für die etwa 140.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie gestartet. Die Gewerkschaft verlangt in Nordwest-Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern unter anderem vier Prozent mehr für die Beschäftigten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dieses solle entweder in Form höherer Löhne oder durch einen Teilausgleich für reduzierte Arbeitszeit wegen der Corona-Pandemie erreicht werden. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hatte zuletzt auf Produktionsrückstände von mehr als 20 Prozent wegen der Pandemie verwiesen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.12.2020 | 11:00 Uhr