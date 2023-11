Stand: 23.11.2023 13:15 Uhr Tarifabschluss: Diakonie-Beschäftigte erhalten mehr Geld

Die rund 42.000 Diakonie-Beschäftigten in Niedersachsen erhalten künftig mehr Geld und eine Inflationsausgleichs-Prämie. Darauf haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften in den Tarif-Gesprächen geeinigt, wie der Diakonische Dienstgeberverband Niedersachsen (DDN) mitteilte. In einem ersten Schritt gibt es ab April 5,5 Prozent mehr Lohn. Ab Februar 2025 ist ein Plus von weiteren 4,5 Prozent vorgesehen. Noch im Dezember soll es einen steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von 1.000 Euro geben, im kommenden Jahr sind weitere steuerfreie 1.450 Euro in drei Schritten vorgesehen. Nach Angaben des DDN steigen die Einkommen einschließlich der Inflationsausgleichs-Prämien um mehr als zehn Prozent. Der Tarifabschluss gilt für zwei Jahre und muss noch vom Vorstand des DDN und den Gremien der Gewerkschaften ver.di und Marburger Bund abgesegnet werden.

