Stand: 28.02.2025 18:00 Uhr Tankstellenüberfall in Lehrte: Täter rauben Geld und Tabakwaren

Drei unbekannte Täter haben am Donnerstagabend eine Tankstelle in Lehrte überfallen. Wie die Polizei berichtet, haben die Männer gegen 21.50 Uhr einen 23-jährigen Angestellten bedroht und ihn gezwungen, die Kasse zu öffnen. Die Männer erpressten demnach Bargeld von dem Angestellten und stahlen Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz einer Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten die Täter nicht gefasst werden. Die drei Männer werden nach Polizeiangaben wie folgt beschrieben: Einer der Täter ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug ein grünes Oberteil, eine blaue Handwerkerhose, eine schwarze Motorradmaske sowie Arbeitshandschuhe. Ein weiterer Täter trug eine weiße Sturmhaube, der dritte Täter trug eine schwarze Motorradmaske und Arbeitshandschuhe. Die Polizei Hannover ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Hinweis von Zeugen nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 entgegen.





