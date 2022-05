Stand: 30.05.2022 08:40 Uhr Tankstelle in Langenhagen überfallen - Täter auf der Flucht

Die Polizei in der Region Hannover sucht nach einem bewaffneten Tankstellenräuber. Der Unbekannte hatte am Samstagmittag eine Tankstelle in Langenhagen mit einem Messer betreten und einen Angestellten bedroht. Er raubte Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete. Der 29-jährige Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Polizei hofft auf Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 10 95 555 entgegen genommen.

