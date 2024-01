Stand: 10.01.2024 06:20 Uhr Tanklaster auf A2 umgekippt: Autobahn wieder frei

Nachdem am Dienstagnachmittag auf der A2 ein Tanklaster mit zähflüssigem Zuckersirup umgekippt ist, ist die Autobahn laut Polizei nun wieder frei. Zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Bad Nenndorf waren alle drei Fahrstreifen in Richtung Dortmund von etwa 17 Uhr bis in die Nacht zu Mittwoch hinein gesperrt. Das hatte lange Staus verursacht. Die zähflüssige Masse hatte sich zusammen mit Diesel über der gesamten Fahrbahn verteilt. Zunächst war angenommen worden, dass es sich um ausgelaufenes Palmöl handelte. Gegen 2 Uhr nachts konnten zwei Fahrstreifen wieder frei gegeben werden. Warum der Lkw umgekippt ist, ist noch unklar. Der Fahrer des Tanklasters musste von Rettungskräften aus der Fahrerkabine befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie der Sprecher der Feuerwehr dem NDR Niedersachsen sagte.

