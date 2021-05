Tag gegen Homophobie: In Hannover gibt's einen RainbowFlash Stand: 17.05.2021 12:26 Uhr Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Aus diesem Anlass ruft der Lesben- und Schwulenverband Niedersachsen-Bremen (LSVD) zum RainbowFlash in Hannover auf.

Mit der Aktion will der Verband ein Zeichen der Solidarität mit allen Menschen setzen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt, diskriminiert oder angefeindet werden. Heute Abend um 18 Uhr soll der RainbowFlash auf dem Trammplatz beginnen. Als Schirmherr der Aktion will Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nach Angaben der Veranstalter ein Grußwort sprechen.

WHO am 17. Mai 1990: Homosexualität ist keine Krankheit

Der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie geht auf den 17. Mai 1990 zurück. Damals, vor 31 Jahren, hatte die Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Vier Jahre später, im März 1994, wurde in Deutschland der Paragraph 175 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, der bis zu diesem Zeitpunkt Homosexualität unter Strafe gestellt hatte. Doch auch heute würden Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und queere Menschen immer noch angefeindet und bedroht - und zwar nicht nur im globalen Süden und Osten, sondern auch in Deutschland, so Klaus-Peter Bischoff aus dem Vorstand des LSVD Niedersachsen-Bremen.

Videos 2 Min "Ihr könnt auf uns zählen!" - Kampagne gegen Homophobie im Fußball Hunderte Fußballer und Fußballerinnen beteiligen sich an der Aktion. Aber es gibt auch Stimmen, die Profis von einem Coming-Out abraten. (18.02.2021) 2 Min

"Säule der Vielfalt" nimmt Wünsche und Bedürfnisse auf

Auf der heutigen Solidaritäts-Aktion auf dem Trammplatz wollen die Teilnehmenden eine große Regenbogenfahne und eine "Säule der Vielfalt" aufstellen. Sie soll als eine Art überdimensionaler Briefkasten dienen - in denen Menschen ihre Wünsche und Bedürfnisse für ein selbstbestimmtes queeres Leben einwerfen können. Im Herbst will der LSVD daraus ein Papier erstellen, das er den Parteien im Landtag überreichen will. Bis Ende des Monats bleibt die Säule auf dem Trammplatz, anschließend reist sie weiter nach Hildesheim.

18. Mai - Deutscher Diversity-Tag

Ganz im Zeichen von Vielfalt, Teilhabe, Fairness und Respekt steht auch der 18. Mai - der Deutsche Diversity-Tag. Initiiert wird der bundesweite Aktionstag, an dem sich auch die ARD beteiligt, von der Charta der Vielfalt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.05.2021 | 15:00 Uhr