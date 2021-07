Stand: 12.07.2021 15:27 Uhr Tag der Niedersachsen wird aufs kommende Jahr verschoben

Der für Oktober in Hannover geplante 37. Tag der Niedersachsen findet nicht statt. Das Land und die Landeshauptstadt haben entschieden, die große Jubiläumsfeier erst Mitte Juni 2022 zu feiern. Bei so einem großen Fest wäre es unmöglich gewesen, die Zugänge ordentlich zu kontrollieren, hieß es aus der Staatskanzlei. Auch ein wirksames Hygienekonzept zum Schutz vor dem Coronavirus hätte demnach nicht gewährleistet werden können. Der Tag der Niedersachsen ist ein dreitägiges kulturelles Fest. Es wird alle zwei Jahre in einer anderen Stadt gefeiert.

